Росіяни обстріляли село на Запоріжжі. Загинула літня жінка

Російські війська вранці 15 березня з артилерії атакували село Долинка Запорізької області. Унаслідок атаки заснула літня жінка.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Окупанти поцілили по селу близько 10:00 ранку. Уламки російського снаряда поранили мирну мешканку 76 років, яка перебувала на подвір’ї власного будинку. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).