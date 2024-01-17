Кримінал

Росіяни обстріляли Куп’янськ та Малий Бурлук, загинула жінка

17 Січня 2024 16:44
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обстріл

Сьогодні військові рф обстріляли Куп’янськ та Малий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

КАБ влучив у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук, повідомляє пресслсжуба МВС. 

Порення отримали двоє дітей. 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка знаходиться у лікарні з осколковими пораненнями тулуба. 

Під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Її особу встановлюють. 

У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.

На місці працюють профільні служби.


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