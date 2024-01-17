Росіяни обстріляли Куп’янськ та Малий Бурлук, загинула жінка

Сьогодні військові рф обстріляли Куп’янськ та Малий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
КАБ влучив у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук, повідомляє пресслсжуба МВС.
Порення отримали двоє дітей. 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка знаходиться у лікарні з осколковими пораненнями тулуба.
Під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Її особу встановлюють.
У Куп’янську внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.
На місці працюють профільні служби.