Росіяни обстріляли Куп’янськ: пошкодили школу та пологовий, є загиблий

Ворог продовжує обстріли мирного населення прикордонних районів Харківщини.

Минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив очільник області

Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Куп’янськ. Пошкоджений об’єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється.

Вчора після 23:00 внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 37 вибухонебезпечних предметів.