Росіяни обстріляли Херсон: поранено двох жінок, пошкоджено будинки та ринок

Вранці 2 серпня Херсон знову зазнав масованого обстрілу з боку російських військ. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, удари завдавалися зі ствольної та реактивної артилерії, а також з авіації.

Близько 05:30 окупанти атакували Корабельний район міста. У результаті постраждала 52-річна жінка, яка в момент обстрілу перебувала вдома. У неї діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму. Допомогу їй надала бригада швидкої медичної допомоги.

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Ще одна атака сталася близько 06:30 по Дніпровському району. Там поранення зазнала 21-річна мешканка Херсона. У неї – вибухова травма та уламкові поранення руки. Жінка перебуває під наглядом лікарів.

Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки в Корабельному районі. Один із них — оселя літньої жінки, яка, на щастя, не постраждала. Також під ударами опинився центральний ринок, де зафіксовано пошкодження торговельних точок.

Окрім того, за попередніми даними, росіяни завдали удару з авіації в районі мосту. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється.