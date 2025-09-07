        Харків

        Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чотирьох цивільних

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 12:05
        читать на русском →
        Через удари по Харківщині загинула одна людина, ще шість постраждали / Фото Нацполіція
        Через удари по Харківщині загинула одна людина, ще шість постраждали / Фото Нацполіція

        Впродовж минулої доби російські війська атакували Ізюмський, Богодухівський, Харківський та Куп’янський райони. Проти цивільного населення окупанти застосовували керовані авіабомби, БпЛА та FPV-дрони, повідомили в поліції.

        У результаті обстрілів у місті Куп’янськ загинула 66-річна жінка, ще троє місцевих мешканців – жінка та двоє чоловіків – отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки.

        Реклама
        Реклама

        У селі Вільхуватка від удару FPV-дрона поранено чоловіка, а у Нечволодівці внаслідок влучання ворожого дрона травмовано ще одного чоловіка та частково зруйновано приватне домогосподарство.

        У селі Осиново артилерійський обстріл поранив місцевого жителя, пошкоджено домоволодіння та автомобіль.

        В Ізюмському районі вибух безпілотника спричинив загоряння сухої рослинності та пошкодження приватних будинків.

        Поліція та рятувальні служби працюють на місцях для ліквідації наслідків атак і надання допомоги постраждалим.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини