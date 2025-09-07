Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чотирьох цивільних

Впродовж минулої доби російські війська атакували Ізюмський, Богодухівський, Харківський та Куп’янський райони. Проти цивільного населення окупанти застосовували керовані авіабомби, БпЛА та FPV-дрони, повідомили в поліції.

У результаті обстрілів у місті Куп’янськ загинула 66-річна жінка, ще троє місцевих мешканців – жінка та двоє чоловіків – отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки.

У селі Вільхуватка від удару FPV-дрона поранено чоловіка, а у Нечволодівці внаслідок влучання ворожого дрона травмовано ще одного чоловіка та частково зруйновано приватне домогосподарство.

У селі Осиново артилерійський обстріл поранив місцевого жителя, пошкоджено домоволодіння та автомобіль.

В Ізюмському районі вибух безпілотника спричинив загоряння сухої рослинності та пошкодження приватних будинків.

Поліція та рятувальні служби працюють на місцях для ліквідації наслідків атак і надання допомоги постраждалим.