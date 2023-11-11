Росіяни обстріляли центр Херсона – поранені дві жінки

Російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона, унаслідок цього поранень дістали дві жінки, одну з них госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрації.

“Близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона. Унаслідок влучання ворожого снаряда в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей. Поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні”, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім цього, контузії й травми ноги дістала 53-річна жителька Херсона, їй надали медичну допомогу, далі постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Голова міської військової адміністрації повідомив, що госпіталізована жінка перебуває у стані середньої тяжкості.