Кримінал

Росіяни обстріляли центр Херсона – поранені дві жінки

11 Листопада 2023 16:57
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херсон

Російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона, унаслідок цього поранень дістали дві жінки, одну з них госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрації.

“Близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона. Унаслідок влучання ворожого снаряда в багатоквартирний будинок постраждали двоє людей. Поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні”, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім цього, контузії й травми ноги дістала 53-річна жителька Херсона, їй надали медичну допомогу, далі постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Голова міської військової адміністрації повідомив, що госпіталізована жінка перебуває у стані середньої тяжкості.


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