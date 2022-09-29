Росіяни не випускають до Латвії близько тисячі українських біженців із окупованих територій

На пункті пропуску Бурачки у псковскій області росіяни вже 4 дні не випускають громадян України, які хочуть виїхати до Європи.

“У черзі зібралось близько 200 машин. Люди, серед яких інваліди й маленькі діти, перебувають у жахливих умовах. Майже 1000 громадян остерігаються, що після оголошення результатів псевдореферендумів їх взагалі не випустять. 1000 українців остерігаються за своє життя, очікуючи репресій з боку окупантів.”, – написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Він додав, що ці люди обрали свободу, але росіяни створюють перепони і тут.

Нагадаємо, раніше українці з окупованих Херсонської та Запорізької областей виїзджали до Європейських країн спочатку через Крим, а потім через Псковську область.