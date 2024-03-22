Росіяни нанесли по Запоріжжю 20 ударів

Окупанти зранку завдали близько 20 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району.

Про це на місці одного з ракетних влучань журналістам повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Близько 20 прильотів було по місту Запоріжжя та Запорізькому району. Наразі фіксуємо зруйновані об’єкти та будинки. На це піде кілька годин. Найбільше руйнувань – на ДніпроГЕС. Перекрито рух через греблю. Наша мета – якомога швидше його відновити”, – сказав Федоров.

За його словами, внаслідок атаки є 8 поранених та 1 загиблий.