Кримінал

Росіяни нанесли масований авіаудар по Запоріжжю: є значні руйнації, надходять повідомлення про постраждалих
29 Вересня 2024 08:45
читать на русском →

Сьогодні, 29 вересня, з 5:25 до 6:00 години ранку ворог наніс масований авіаційний удар по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені.

Про це повідомляє ДСНС.

Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди / Фото ДСНС

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загорянь.

Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

На місці подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Вересня 2024 08:45

Росіяни нанесли масований авіаудар по Запоріжжю: є значні руйнації, надходять повідомлення про постраждалих
29 Вересня 2024 09:33

У РФ заявили про атаку 125 безпілотників
29 Вересня 2024 09:02

Вночі Сили оборони збили 15 ударних дронів
28 Вересня 2024 18:57

Стало відомо ім’я судді Верховного Суду, який загинув у Козачій Лопані
28 Вересня 2024 17:47

Росіяни вбили у Слатіному трьох людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
усі думки