Росіяни нанесли масований авіаудар по Запоріжжю: є значні руйнації, надходять повідомлення про постраждалих

Сьогодні, 29 вересня, з 5:25 до 6:00 години ранку ворог наніс масований авіаційний удар по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені.

Про це повідомляє ДСНС.

Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди / Фото ДСНС

Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загорянь.

Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.

Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.

На місці подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.