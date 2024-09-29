Росіяни нанесли масований авіаудар по Запоріжжю: є значні руйнації, надходять повідомлення про постраждалих

Сьогодні, 29 вересня, з 5:25 до 6:00 години ранку ворог наніс масований авіаційний удар по місту Запоріжжю. Попередньо, у результаті подій 4 людей були поранені.
Про це повідомляє ДСНС.
Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Сталося декілька загорянь.
Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.
Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Щодо наслідків та кількості пошкоджених приватних будинків інформація уточнюється.
На місці подій залучені поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби міста.