Росіяни намагаються встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська, – ОСУВ “Дніпро”

Російські війська посилили спроби встановити вогневий контроль над північними околицями Слов’янська та шляхами, що ведуть до міста.

Про це повідомив речник ОСУВ “Дніпро” Олексій Бєльський у коментарі Укрінформу.

За його словами, метою окупантів у межах весняно-літньої кампанії є захоплення великих міст на Донеччині — Слов’янська, Краматорська, Покровська та Мирнограда.

“Спочатку вони хочуть взяти Лиман, а потім просунутися до Райгородка, Миколаївки та безпосередньо до околиць Слов’янська, або ж через Святогірськ спуститися вниз. Також можливий напрямок через Краматорськ — уже з півдня”, — пояснив речник.

Попри посилення атак, українські захисники стримують наступ. Водночас, за словами речника, тиск з боку російських військ зростає, оскільки вище керівництво РФ вимагає від підлеглих результатів.

Бєльський також розповів, що окупанти активно застосовують FPV-дрони на напрямку Лиман–Райгородок–Слов’янськ. Хоча інтенсивність їх використання суттєво не зросла, дедалі частіше фіксується застосування FPV-дронів на оптоволокні.