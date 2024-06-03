Росіяни намагалися вдарити по Харкову, спрацювала ППО, – Синєгубов

Російські окупаційні війська цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Попередньо – є пошкодження будівлі, яка не експлуатується. На цю хвилину – без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.
Російські окупаційні війська цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Попередньо – є пошкодження будівлі, яка не експлуатується. На цю хвилину – без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.
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