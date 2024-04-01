Політика

Росіяни могли впливати на американських дипломатів і розвідників секретною зброєю

1 Квітня 2024 09:28
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росія, сша
Ілюстративне зображення The Insider

Агенти ГРУ (Головне управління Генерального штабу ЗС РФ) могли впливати на американських дипломатів і розвідників секретною зброєю, яка викликає так званий “гаванський синдром”.

Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні 60 Minutes (програма CBS News), The Insider і Der Spiegel.

Дехто з тих, проти кого здійснили такий напад, вважає, що для нього застосували секретну зброю, що стріляє високоенергетичним променем мікрохвиль або ультразвуком. 

Як вдалось дізнатись журналістам, жертвою нападу міг також стати високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, якого поранили невідомою зброєю під час саміту НАТО в Литві торік, на якому також був присутній президент Джо Байден.

За словами жертви ще однієї “гаванського синдрому” агентки ФБР “Керрі”, симптоми схожі на свердління у вусі, яке стає “занадто близьким до барабанної перетинки”.

Коли на неї здійснили напад, вона знепритомніла, а згодом скаржилась на біль у грудях, проблеми з пам’яттю та виконанням кількох завдань одночасно.

Утім, в офіційному урядовому звіті за 2023 рік йдеться про те, що за нападами на американських посадовців навряд чи стоїть “іноземний супротивник”. Джерела журналістів стверджують, що такі висновки у США роблять, тому що не хочуть “дивитися в очі” можливим невдачам у захисті американців.

“Гаванським синдромом” називають набір неврологічних симптомів — запаморочення, нудоту, головний біль та проблеми зі слухом, які з 2016 року спостерігалися у співробітників посольств США та Канади в Гавані на Кубі, а пізніше й у дипломатів та військових США в інших країнах. Медичні тести дозволили у багатьох випадках виявити об’єктивні докази слідів травми деяких ділянок головного мозку і цим виключити психосоматику. Багаторічне розслідування так і не дозволило американським спецслужбам пов’язати прояв цих симптомів із застосуванням якогось виду зброї.


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