Політика

Росіяни готові до чергового акту доброї волі у Херсоні – Резніков

4 Листопада 2022 15:35
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херсон, резников

Міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу в «Media Center Ukraine – Odesa» розповів про ситуацію в Херсоні, проблеми з ремонтом техніки та чи не боїться, що після проміжних виборів у США наступного тижня підтримка України може згаснути.

Резніков каже, що оптимістично дивиться на ситуацію в Херсоні, хоча останні новини звідти і можуть бути елементом ІПСО.

“Думаю, що потенційно вони (росіяни) готові до чергового акту доброї волі щодо правого берега Дніпра, в районі Херсона та області, але для цього їм все одно знадобиться втратити певний свій потенціал завдяки відповідним діям наших ЗСУ”.

3 листопада Росія прибрала свій прапор з Херсонської адміністрації та кілька важливих блокпостів, створюючи враження наміру піти. Проте українські військові вказували, що це може бути пастка та спроба обману.

Резніков зазначає, що на бойові дії в області також впливають дощі, а росіяни використовують як траншеї іригаційні системи та канали, яких багато в цьому аграрному регіоні.

Викликом для України є ремонт сучасного озброєння. Україна, за словами Резнікова, намагається ремонтувати техніку відразу в частинах на полі бою, якщо цього недостатньо – на українських підприємствах.

А найскладніший ремонт, комплектацію агрегатів чи проблеми з електронікою, Україна планує робити за кордоном. Наприклад, у Словаччині, Польщі чи Чехії – є вже деякі домовленості.

Ще одним з викликів для ВПК України є розвиток системи безпілотників, у тому числі підводних, надводних та наземних.

“Це майбутнє сучасних війн на Землі”, – вважає Резніков і каже, що над цим в Україні вже працюють.

Нещодавно російську базу в Севастополі атакували надводними дронами. Україна офіційно не взяла відповідальність за цю атаку.

Проте експерти припускають, що Україна вже має розробки таких дронів.

За його словами, росіяни вже фактично використали першу партію іранських дронів.

Резніков каже, що їх було десь 300. А згідно з укладеними контрактами з Іраном, може прийти іще до 2400, але це не означає, що вони уже є, чи що Іран встигне виконати ці замовлення. Адже ситуація в регіоні неспокійна, а Ізраїль розбомбив завод зі збирання таких дронів.

Резніков не хвилюється, що проміжні вибори в США похитнуть підтримку України.

За його словами, всі ці розмови – скоріше виборчий процес, який раніше спостерігали, наприклад, в Італії.

Він каже, що має хороші стосунки з американським міністром оборони і розуміє, що підтримка України залишиться двосторонньою, а крім того Росія заявлена загрозою для НАТО.

“Американці люблять перемагати і розуміють, що будуть партнерами України в перемозі над злом, що ллється з Кремля”, – розповів Резніков.


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