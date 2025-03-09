Суспільство

Росіяни дронами вдарили по Івашках на Харківщині: є загиблі і поранений
9 Березня 2025 15:26
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Ілюстративне фото / Фото ДПСУ
Ілюстративне фото / Фото ДПСУ

Російські війська завдали удару дроном по селу Івашки Харківської області, внаслідок чого загинули жінка та чоловік.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог вдарив дроном по с. Івашки Золочівської громади. Двоє загиблих цивільних – жінка та чоловік», – написав Синєгубов.

Начальник ОВА додав, що ще один чоловік дістав важке поранення, триває його госпіталізація.

За інформацією очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, на яку посилається Суспільне, загиблій жінці — 52 роки, чоловіку — 60 років. За словами Коваленка, люди загинули внаслідок детонації вибухівки, тип якої встановлюють.


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