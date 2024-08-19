Росіяни будують понтонні переправи через річку Сейм у Курській області

Російські війська побудували дві понтонні переправи через річку Сейм у Курській області.

Супутникові знімки публікує Радіо Свобода.

“Армія РФ почала споруджувати ці переправи після українських ударів по мостах у цьому районі. Вони можуть бути призначені для того, щоб надати російським військовим шляхи відходу в разі успішного розвитку українського наступу”, – йдеться у повідомленні.

Понтонна переправа на супутниковому знімку Planet Labs / Радіо Свобода

Сьогодні зранку російські “воєнкори” повідомляли про знищення третього мосту через річку Сейм у Курській області, відрізавши від постачання угруповання російських військ.