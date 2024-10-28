Росіяни атакували Україну сотнею ударних БпЛА

У ніч на 28 жовтня 2024 року противник застосував 100 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу.

Про це Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях”, – йдеться у повідомленні.

Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі.

“На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України”, – додали у ПС.