Суспільство

Росіяни атакували Україну сотнею ударних БпЛА
28 Жовтня 2024 11:08
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Знешкоджений російський ударний БпЛА “Shahed” / Фото: Нацполіція

У ніч на 28 жовтня 2024 року противник застосував 100 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу.

Про це Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях”, – йдеться у повідомленні.

Більшість ворожих БпЛА збито на Київщині, Черкащині та Хмельниччині

Крім того, 24 російських безпілотники локаційно втрачено, 4 полетіли у напрямку РФ та Білорусі.

“На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України”, – додали у ПС.


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