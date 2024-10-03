Суспільство

Росіяни атакували Україну понад сотнею “шахедів”
3 Жовтня 2024 08:37
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війна, ппо
Знешкоджений російський "Shahed" / Фото: Нацполіція

У ніч на 3 жовтня росіяни атакували Україну 105 ударними безпілотниками, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу “Shahed” у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях”, – повідомляють ПС.

Двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України: “імовірно внаслідок активної протидії РЕБ”.

Один безпілотник, за даними ПС полетів у напрямку Білорусі.


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