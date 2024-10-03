Росіяни атакували Україну понад сотнею “шахедів”

У ніч на 3 жовтня росіяни атакували Україну 105 ударними безпілотниками, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
“В результаті протиповітряного бою збито 78 ворожих ударних БпЛА типу “Shahed” у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях”, – повідомляють ПС.
Двадцять три ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України: “імовірно внаслідок активної протидії РЕБ”.
Один безпілотник, за даними ПС полетів у напрямку Білорусі.