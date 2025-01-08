Росіяни атакували Україну понад 60 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 8 січня російські окупаційні війська атакували Україну 64-ма безпілотниками, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях”, – йдеться у повідомленні.

22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку РФ, один — в Білорусь.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.