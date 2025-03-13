Суспільство

Росіяни атакували Одещину “шахедами”: фото наслідків
13 Березня 2025 10:41
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Пожежа після атаки дрона в Одеській області / Фото: Одеська обласна прокуратура
Пожежа після атаки дрона в Одеській області / Фото: Одеська обласна прокуратура

Сьогодні, 13 березня, вночі та зранку збройні сили РФ атакували Одеську область безпілотниками Shahed-136. Є руйнування, інформація щодо постраждалих не надходила.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура Одеського та Білгород-Дністровського районів. Зокрема, пошкоджено гаражі та адміністративну будівлю медзакладу, який зараз не працює.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Наслідки атаки уточнюються.

Наслідки атаки “шахедів” на Одещину / Фото: Одеська обласна прокуратура

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