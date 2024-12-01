Росіяни атакували Київ ударними дронами

Цієї ночі російські війська знову завдали удару по Києву, використовуючи безпілотні літальні апарати.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), українські сили протиповітряної оборони виявили та знешкодили близько десяти дронів, що загрожували столиці.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено шість автомобілів та вибиті вікна в одному з житлових будинків.

За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. Ситуація в місті перебуває під контролем.