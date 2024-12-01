Суспільство

Росіяни атакували Київ ударними дронами
1 Грудня 2024 08:51
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київ, ппо
“Локаційно втрачений” БПЛА “Гербера”. Ілюстративне фото / Фото Dnck @alexdp66499795

Цієї ночі російські війська знову завдали удару по Києву, використовуючи безпілотні літальні апарати.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА), українські сили протиповітряної оборони виявили та знешкодили близько десяти дронів, що загрожували столиці.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено шість автомобілів та вибиті вікна в одному з житлових будинків.

За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. Ситуація в місті перебуває під контролем.


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