Росіяни атакували Київ ракетами

Росія в ніч проти 21 березня здійснила масовану ракетну атаку. Вибухи пролунали у столиці.

Уламки збитих ракет впали у різних районах столиці, постраждали десять людей, повідомили міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.

Святошинський район

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Також повідомляється про падіння уламків на житловий будинок. Попередньо ударною хвилею вибило вікна у двох дев’ятиповерхівках.

Шевченківський район

У Шевченківському районі палають автівки. Також пошкоджено уламками житловий будинок – пожежа у квартирі. Крім того, за попередньою інформацією, є загоряння на території дитячого садочку.

Подільський район

Тут уламки ракети впали на територію двох підприємств. Також палає дах житлового будинку. Є загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.

Кличко повідомив про 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки. За його словами, двох постраждалих людей довелося госпіталізувати. Іншим медики надали допомогу на місці.