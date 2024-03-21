Кримінал

Росіяни атакували Київ ракетами

21 Березня 2024 07:19
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ракетний удар
Жінка біля пошкодженого внаслідок російської атаки будинку. Київ, 21 березня / Фото: Суспільне

Росія в ніч проти 21 березня здійснила масовану ракетну атаку. Вибухи пролунали у столиці. 

Уламки збитих ракет впали у різних районах столиці, постраждали десять людей, повідомили міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.

Святошинський район

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Також повідомляється про падіння уламків на житловий будинок. Попередньо ударною хвилею вибило вікна у двох дев’ятиповерхівках.

Шевченківський район

У Шевченківському районі палають автівки. Також пошкоджено уламками житловий будинок – пожежа у квартирі. Крім того, за попередньою інформацією, є загоряння на території дитячого садочку.

Подільський район

Тут уламки ракети впали на територію двох підприємств. Також палає дах житлового будинку. Є загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.

Кличко повідомив про 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки. За його словами, двох постраждалих людей довелося госпіталізувати. Іншим  медики надали допомогу на місці.


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Росіяни атакували Київ ракетами

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