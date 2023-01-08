Харків

Росіяни атакували Харківщину, є загиблий

8 Січня 2023 08:58
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харків, обстріл

Учора пізно ввечері росіяни завдали ударів по Харківщині. В Мерефі зафіксовано два прильоти, загинув чоловік.

“Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!”, – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він додав, що було зафіксовано два прильоти ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, був один постраждалий. На місці працювали рятувальники. Згодом стало відомо про смерть пораненого.

“За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік”, – зазначив очільник Харківщини.

Станом на 23:15 повітряну тривогу було оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині й окупованому Криму.


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