Росіяни атакували Харківщину, є загиблий

Учора пізно ввечері росіяни завдали ударів по Харківщині. В Мерефі зафіксовано два прильоти, загинув чоловік.

“Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!”, – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше він додав, що було зафіксовано два прильоти ворожих ракет у Мерефі. За попередньою інформацією, був один постраждалий. На місці працювали рятувальники. Згодом стало відомо про смерть пораненого.

“За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ударів окупантів у Мерефі загинув 50-річний чоловік”, – зазначив очільник Харківщини.

Станом на 23:15 повітряну тривогу було оголошено в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також традиційно на Луганщині й окупованому Криму.