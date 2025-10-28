Росіяни атакували дронами приватне підприємство в Чугуєві: горять склади

Сьогодні, 28 жовтня, окупанти атакували безпілотниками місто Чугуїв Харківської області. Росіяни застосували БпЛА типу “Герань-2”.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час атаки зафіксовано близько шести влучань по території приватного підприємства. В результаті ударів сталося займання складу готової продукції.

Реклама

Реклама

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та представники інших екстрених служб.

“Тільки що пережили черговий обстріл російськими безпілотниками. Уражено цивільне підприємство. Масштаби руйнувань та наявність постраждалих уточнюються”, – написала мер Чугуєва Галина Мінаєва.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.