        Суспільство

        Росіяни атакували дронами приватне підприємство в Чугуєві: горять склади

        Галина Шподарева
        28 Жовтня 2025 22:46
        У Чугуєві після влучання російських БпЛА горить цивільне підприємство / Фото: Поліція Харківщини
        Сьогодні, 28 жовтня, окупанти атакували безпілотниками місто Чугуїв Харківської області. Росіяни застосували БпЛА типу “Герань-2”.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Під час атаки зафіксовано близько шести влучань по території приватного підприємства. В результаті ударів сталося займання складу готової продукції.

        На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та представники інших екстрених служб. 

        “Тільки що пережили черговий обстріл російськими безпілотниками. Уражено цивільне підприємство. Масштаби руйнувань та наявність постраждалих уточнюються”, – написала мер Чугуєва Галина Мінаєва.

        Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

        Пожежа після ударів по Чугуєву / Фото: Поліція Харківщини

