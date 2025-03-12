Росіяни атакували Дніпро безпілотниками: виникли пожежі, пошкоджено будинки

У Дніпрі через російську атаку 11 березня виникли пожежі. За попередньою інформацією, в області збито 12 безпілотників з 20.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через удари дронів в одному з гаражів загорівся легковик. Вогонь також охопив інфраструктурні об’єкти. Також пошкоджено близько 10 приватних будинків та повилітали вікна в дитсадку і школі.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

“Дивом минулося без постраждалих. Сподіваємося, таких повідомлень не надходитиме. На місцях ударів комунальники працюватимуть з усіма службами для ліквідації наслідків”, – зазначив мер Дніпра Борис Філатов.