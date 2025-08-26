Росіяни атакували автівку з гуманітарною допомогою на Харківщині

Сьогодні, 26 серпня близько 8:15, військові РФ вдарили дроном по цивільній автівці у Чугуївському районі Харківської області. Постраждали двоє людей.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
За даними поліції, в автомобілі перебували цивільні громадяни, які везли гуманітарну допомогу в прифронтовий населений пункт. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.
На місце обстрілу виїжджала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.
За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.