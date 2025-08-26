        Суспільство

        Росіяни атакували автівку з гуманітарною допомогою на Харківщині

        Галина Шподарева
        26 Серпня 2025 12:46
        читать на русском →
        Російський дрон вдарив по авто з цивільними на Харківщині / Фото: ГУНП в Харківській області
        Російський дрон вдарив по авто з цивільними на Харківщині / Фото: ГУНП в Харківській області

        Сьогодні, 26 серпня близько 8:15, військові РФ вдарили дроном по цивільній автівці у Чугуївському районі Харківської області. Постраждали двоє людей.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Реклама
        Реклама

        За даними поліції, в автомобілі перебували цивільні громадяни, які везли гуманітарну допомогу в прифронтовий населений пункт. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. 

        На місце обстрілу виїжджала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.

        За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

        Пошкоджений обстрілом ВАЗ / Фото: ГУНП в Харківській області

        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини