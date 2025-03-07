Росіяни активно атакують на Курщині та Торецькому напрямку, – Генштаб

Російські війська за минулу добу найчастіше атакували на Торецькому та Курському напрямках, загалом на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
- Українські військові на Харківському напрямку відбили 4 атаки ворога біля Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку окупанти за минулу добу атакували 2 рази. Сили оборони зупинили їхній штурм неподалік Загризового.
- На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону. Росіяни просувалися біля Іванівки, Балки Журавки, Ямполівки та в бік Григорівки.
- На Сіверському напрямку українські військові відбили 1 атаку біля Білогорівки.
- На Краматорському напрямку відбулося 13 боєзіткнень біля Часового Яру та в напрямку Ступочок.
- На Торецькому напрямку росіяни 33 рази атакували позиції ЗСУ біля Диліївки, Кримського, Озарянівки, Леонідівки та Торецька.
- На Покровському напрямку українські захисники зупинили 19 штурмових і наступальних атак ворога. Бої відбувалися біля Променя, Даченського, Котлиного, Надіївки, Улакли та Андріївки.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів біля Костянтинополя, Скудного та Бурлацького.
- На Гуляйпільському напрямку противник 5 разів намагався прорвати оборону в районах Привільного та Новосілки.
- На Оріхівському напрямку українські війська за добу відбили 11 ворожих атак біля Малої Токмачки, Малих Щербаків, Нестерянки, Кам’янського та П’ятихаток.
- На Придніпровському напрямку росіяни не проводили наступальних дій.
- В операційній зоні на Курщині українські підрозділи за добу відбили 32 атаки окупантів.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 23 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 95 БпЛА, 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.