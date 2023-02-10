Росіянка намагалась вбити українку, щоб жити за її паспортом

Росіянку, яка живе в Нью-Йорку, визнали винною у спробі вбивства жінки, яка має схожу з нею зовнішність з метою вкрасти її особистість, передає BBC.

Вікторія Насирова у 2016 році намагалася вбити свого косметолога Ольгу Цвик (має паспорт громадянки України), пригостивши її шматком чизкейка, який містив велику дозу заспокійливого.

Однак Цвик вижила, а коли повернулася з лікарні, виявила, що документи, які посвідчують її особу, вкрали.

Після визнання журі її вини строк ув’язнення Насировій визначать наступного місяця, їй загрожує до 25 років позбавлення волі.

У період, коли це сталася, обидві жінки були досить схожі, вони мали темне волосся, однаковий колір шкіри і обидві розмовляли російською.

Вікторія Насирова (ліворуч) і Ольга Цвик

“Присяжні розгледіли обман і злочинну схему підсудної”, – заявила Мелінда Кац, прокурорка округу Квінс.

“На щастя, її жертва вижила, і отрута прямо привела до винуватця”, – додала вона.

Присяжні почули, що у серпні 2016 року Насирова, якій зараз 47 років, прийшла до свого косметолога в Квінсі з упаковкою чизкейка.

Вона з’їла два шматочки сама, а третій, отруєний, запропонувала Цвик, якій на той момент було 35 років. Жінку почало нудити і вона прилягла.

“Перед тим, як Цвик втратила свідомість, вона побачила, що підсудна ходила по її кімнаті”, – йдеться в заяві прокурорки.

Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною, її перевдягнули у мереживну білизну, а навколо були розкидані таблетки, створюючи враження, що жінка намагалась скоїти самогубство.

Коли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності і близько 4000 доларів готівкою, пояснила прокурор під час вступної промови.

У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб, таблетки, які були розкидані на підлозі, містили такий самий препарат.

Насирову, яка живе в Брукліні, у четвер журі визнало винною у замаху на вбивство, напад і незаконне утримання. Проте строк ув’язнення ще визначить суд.

Це вже не перший випадок, який отримала жінка.

Вікторію Насирову нібито розшукують у Росії за вбивство

У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт за вбивство жінки в Росії роком раніше. Її звинувачують у вбивстві сусідки Алли Алексєєнко та викраденні її заощаджень.

Насирову також звинувачують у наркотиках і пограбуванні чоловіків, яких вона зустрічала на сайтах знайомств. Як повідомляли американські ЗМІ, вона практикувала БДСМ.

Її злочини – як ті, в яких її підозрюють, так і ті, за якими її засудили, – лягли в основу документального фільму програми розслідувань CBS “48 годин” у 2017 році.