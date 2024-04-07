Росіяні розстріляли українських військовополонених під Кринками

Російські окупанти розстріляли українських військових на лівому березі Херсонської області.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато розслідування за фактом розстрілу трьох українських військовополонених після публікації відео у Мережі.

Наразі українські правоохоронці за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

“Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил”, – наголосили в прокуратурі.