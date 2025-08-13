Росія знижує ціну Urals через втрату індійського ринку, — СЗР

Росія намагається перенаправити експорт нафти після того, як Індія різко скоротила закупівлі. Москві доводиться пропонувати Китаю нафту марки Urals із дисконтом близько 1,5 долара за барель від Brent.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Реклама

Реклама

За даними СЗР, з липня державні компанії Індії – Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum – припинили імпорт російської нафти, замінивши її постачаннями із Близького Сходу та США.

“Пекін своїми замовленнями не зможе повністю компенсувати втрачені обсяги: Urals не є базовим сортом у структурі китайського імпорту через віддаленість російських портів і високі логістичні витрати. Крім того, китайські держкомпанії утримуються від масштабного нарощування закупівель через ризик нових санкцій США”, – йдеться у повідомленні.

СЗР оцінює, що в короткостроковій перспективі Росія зможе частково компенсувати втрату попиту лише через поодинокі контракти з Китаєм та іншими азійськими країнами. Знижки на Urals також поглиблюють дефіцит російського федерального бюджету.