Політика

Росія знущається з військовополонених і не пускає до них спостерігачів – ООН

9 Вересня 2022 16:20
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Голова місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер заявила у п’ятницю на брифінгу у Женеві, що Росія не пускає співробітників місії до українських військовополонених.

За її словами, відомство має в своєму розпорядженні докази того, що деякі полонені зазнають тортур і жорстокого поводження.

“Це тим більше тривожно, оскільки ми задокументували, що військовополонені, які перебувають у владі Російської Федерації або перебувають у збройних силах Російської Федерації, або пов’язаних з нею збройних угрупованнях, зазнавали тортур і жорстокого поводження”, – заявила Богнер.

Насильство щодо полонених буде прирівняно до військових злочинів, попередила голова місії ООН.

Російське командування заперечує жорстоке поводження з українськими військовими.

Щодо скарги Матильди Богнер на недопуск спостерігачів, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не може коментувати цю заяву, оскільки у російської влади недостатньо інформації.

“Ми не знаємо, хто звертався до військових і чи зверталися взагалі”, – сказав він.

Водночас, за словами Богнер, спостерігачі ООН мають безперешкодний доступ до українських об’єктів, де утримуються російські полонені.

Там також було виявлено та задокументовано випадки жорстокого поводження з ув’язненими, які також можуть бути прирівняні до військових злочинів.


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