Політика

Росія зіткнулася з дефіцитом медперсоналу, – британська розвідка

11 Лютого 2024 13:16
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розвідка британії
У найкращій лікарні Москви, Інституті Скліфосовського / Фото Getty Images)

У розвідці Великої Британії вважають, що війна Росії в Україні сприяє нестачі медичних працівників по всій країні. “Незабаром після мобілізації російських військових у вересні 2022 року медичні працівники отримали попередження не залишати країну”, – йдеться в щоденній доповіді відомства.

Однак до 2 % російських лікарів і медичних працівників все ж покинули країну, щоб уникнути призову. Крім того, до 3 000 медичних працівників, ймовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги в бойових умовах.

У листопаді 2023 року Міністерство охорони здоров’я РФ заявило, що в медичному секторі бракує близько 26 500 лікарів і 58 200 осіб середнього медичного персоналу. Значна нестача лікарів спостерігається у 22 регіонах, ще в семи вона оцінюється як гостра.

За іншою оцінкою, проведеною в січні 2024 року, за 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7 500 осіб, причому багато хто звинувачує в цьому тривалий робочий день і низьку зарплату. Комітет Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування у своїй доповіді про бюджет на 2024 рік зазначив, що проблеми з фінансуванням зарплат медиків виникнуть насамперед у бідніших регіонах Росії.

“Важкий ресурсний і фінансовий тягар, пов’язаний із підтримкою війни Росії в Україні, негативно позначається на низці цивільних галузей, які обслуговують населення Росії. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року”, – йдеться у звіті британської розвідки.


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