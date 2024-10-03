Кримінал

Росія здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву
3 Жовтня 2024 07:19
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київ, ппо
Нічна робота мобільних вогневих груп / Фото: Бригада - "Чорний ліс"

Вночі 3 жовтня росіяни атакували Київ ударними БПЛА, Сили оборони збили приблизно півтора десятка ворожих дронів.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 з половиною годин, повідомила Київська міська військова адміністрація.

“Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в постійно додавалися нові і нові БпЛА. Проте, жоден з російських дронів своєї мети не досяг”, – йдеться у повідомленні.

За даними адміністрації, сили та засоби протиповітряної оборони виявили та уразили в повітряному просторі навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

Внаслідок російської атаки зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі міста. Але наслідки мінімальні – обійшлося без руйнувань, пожежі, Інформація про постраждалих не надходила.


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