Суспільство

Росія збрехала про удар по “пункту управління” в Покровську. У ЗСУ відповіли

8 Серпня 2023 15:53
читать на русском →
ракетний удар, рф, донецька область

Через день після ракетного удару по мирних жителях Покровська Міноборони РФ збрехало про ураження пункту управління об’єднаного угруповання ЗСУ “Хортиця”. У Силах оборони України зазначають, що це вже третє чи четверте “знищення”.

Про це заявив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, якого цитує російська служба ВВС, заступник командувача ОСУВ “Хортиця”, речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі УП

Наступного дня після обстрілу Покровська на Донеччині, внаслідок якого в місті постраждали готель і багатоквартирний будинок та загинули щонайменше семеро людей і майже 90 були поранені, Міноборони Росії заявило, що завдало удару в районі “Красноармійська” (радянська назва Покровська) та начебто вразило “передовий пункт управління об’єднаного угруповання українських військ “Хортиця””.

Зі свого боку речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі “Українській правді” спростував нову заяву кремлівської пропаганди.

“Ця інформація брехливої російської пропаганди, звісно, не відповідає дійсності. Вони вже третій чи четвертий раз “знищують” цей пункт управління. Російські терористи продовжують воювати із мирними людьми. 

Відповідь ворогу від “знищеного” колективу “Хортиці” буде надходити й надалі”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Серпня 2023 16:29

Нардепа від “Слуги Народу” затримали на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів
8 Серпня 2023 15:53

Росія збрехала про удар по “пункту управління” в Покровську. У ЗСУ відповіли
8 Серпня 2023 12:18

На Донеччині викрили жіночу агентурну мережу
8 Серпня 2023 11:26

Кількість поранених через обстріл Покровська знову зросла
8 Серпня 2023 10:48

ДБР вже розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань воєнкомів
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык
Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації
Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?
усі думки