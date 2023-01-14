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Росія збільшила кількість “Калібрів” в Чорному морі: скільки там ракет

14 Січня 2023 15:19
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флот, росія

14 січня Росія вивела у Чорне море носії крилатих ракет “Калібр”, це вперше від початку січня.

“У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 8 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі”, – повідомляє ВМС ЗСУ.

ОК “Південь” пізніше уточнило, що ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій

Тепер загальний залп “Калібрів” складає 20 ракет.


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