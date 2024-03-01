Росія заявила, що готова передати Україні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76

Уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Про це повідомило російське пропагандистське видання РИА Новости, The Moscow Times, представник ГУР Андрій Юсов у коментарі “Українській правді”

“Для цього все необхідне з точки зору процедури є…. Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують”.

Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що “українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл”.

Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито “дала всі відповіді на запитання про інцидент”.

“Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи”, − заявила Москалькова.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.

“Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо”, − заявив Юсов.