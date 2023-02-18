Суспільство

Росія завдала нового ракетного удару по Україні: все, що відомо

18 Лютого 2023 11:09
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ракети

Зранку 18 лютого по всій Україні почала лунати повітряна тривога. На жаль, російський ворог запустив декілька ракет.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 08:39 написав, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. Вони летять у напрямку Заходу України.

За наявною інформацією, в акваторії Азовського моря перебуває два Су-35. Тож імовірна також атака прифронтових районів Запорізької області.

Віталій Кім о 08:46 підтвердив пуски з акваторії Чорного моря. Припускаємо, що мовиться про атаку ракетами типу “Калібр”.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу. Також попрохав не ігнорувати сирени глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

До того ж закликав перебувати в укриттях мешканців Львівської області глава ОВА Максим Козицький.

О 09:03 глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що у Хмельницькому пролунав вибух. Наразі незрозуміло, чи це була робота ППО, чи міг бути приліт. Чекаємо на додаткову інформацію.

Згодом ЗМІ повідомили, що в області пролунав повторний вибух.

У Хмельницькому міг бути приліт, оскільки очевидці повідомляють, що над містом підіймаються клуби диму. Інформація наразі перевіряється.

Місцеві телеграм-канали вже повідомили, що у Дніпропетровській області працювала ППО. Подробиці з’ясовуються.

Також ЗМІ повідомляли про вибухи у Херсоні. Місцевих мешканців закликали бути обережними.


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