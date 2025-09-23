Росія завдала авіаударів по Запоріжжю: спалахнули пожежі, загинув чоловік

У ніч з 22 на 23 вересня окупанти атакували Запоріжжя – на місто скинули шість ФАБів. Відомо про щонайменше одну загиблу людину, триває пошуково-рятувальна операція.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок бомбардування виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури у Запоріжжі.

“Другу ніч поспіль росіяни масовано атакують Запоріжжя. Під ударом цивільна інфраструктура та житло людей. Попередньо, ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами”, – написав Федоров.

Станом на ранок відомо про одного загиблого внаслідок нічної атаки. Рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.

Нагадаємо, вночі 22 вересня окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості у Запоріжжі, скинувши на місто п’ять КАБів. Троє людей загинули, двоє зазнали поранень.