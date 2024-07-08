Росія запустила понад 40 ракет різних типів – Зеленський

Президент України заявив, що РФ запустила понад 40 ракет різних типів під час ракетної атаки 8 липня.

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

“Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня”.

Президент повідомив, що усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей.Зеленський наголосив, що весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. “Вбивства – це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку”, – зазначив очільник держави.