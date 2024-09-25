Техно

Росія запустила по Україні “Шахед” зі Starlink, – Defense Express
25 Вересня 2024 19:20
читать на русском →
Starlink, бпла
Збитий Shahed-136 зі Starlink / Фото: Defense Express

Під час російської атаки Сили оборони України збили Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв’язком Starlink.

Про це повідомляє Defense Express.

Видання припускає, що Starlink росіяни може використовувати, як розвідувальний засіб, для отримання та передачі інформації, зокрема щодо позицій української протиповітряної оборони.

Також у випадку оснащення дрона камерами РФ може використати Shahed у ролі далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Вересня 2024 18:10

Зеленський виступив на засіданні Генеральній Асамблії ООН: головне
25 Вересня 2024 21:53

Російський удар по Краматорську: постраждали 19 людей, двоє загинули
25 Вересня 2024 21:46

Якщо будуть атаки на українські АЕС, ми повинні будемо втрутитися, – Дуда
25 Вересня 2024 20:26

Путін змінює ядерную доктрину РФ
25 Вересня 2024 19:20

Росія запустила по Україні “Шахед” зі Starlink, – Defense Express
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки