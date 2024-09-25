Росія запустила по Україні “Шахед” зі Starlink, – Defense Express

Під час російської атаки Сили оборони України збили Shahed-136, який був оснащений супутниковим зв’язком Starlink.

Про це повідомляє Defense Express.

Видання припускає, що Starlink росіяни може використовувати, як розвідувальний засіб, для отримання та передачі інформації, зокрема щодо позицій української протиповітряної оборони.

Також у випадку оснащення дрона камерами РФ може використати Shahed у ролі далекобійного баражуючого боєприпаса з можливістю дорозвідки, за рахунок додаткової камери, та ураження навіть рухомих цілей.