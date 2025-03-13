Суспільство

Росія запустила по Україні “Іскандер” та 117 БпЛА: які області відбивали атаку
13 Березня 2025 09:28
читать на русском →
Робота мобільної вогневої групи / Фото: Нацгвардія України
Робота мобільної вогневої групи / Фото: Нацгвардія України

У ніч на 13 березня, починаючи з 19:00 12 березня, РФ атакувала Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” із Курської області та запустила 117 ударних БпЛА Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 74 “шахедів” та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Березня 2025 09:47

Щонайменше п’ятеро вбитих: Лубінець відреагував на відео розстрілу українських полонених
13 Березня 2025 10:20

The Washington Post: РФ склала жорсткі умови щодо припинення вогню в Україні
13 Березня 2025 09:28

Росія запустила по Україні “Іскандер” та 117 БпЛА: які області відбивали атаку
13 Березня 2025 08:51

Генштаб оновив карти боїв: яка ситуація на Курщині та Покровському напрямку
13 Березня 2025 08:23

ЗСУ знешкодили 1200 окупантів за добу та 19 артсистем: дані Генштабу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки