Росія запустила по Україні “Іскандер” та 117 БпЛА: які області відбивали атаку

У ніч на 13 березня, починаючи з 19:00 12 березня, РФ атакувала Україну балістичною ракетою “Іскандер-М” із Курської області та запустила 117 ударних БпЛА Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 74 “шахедів” та інших БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.