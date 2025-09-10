        Суспільство

        Росія запустила по Україні 415 БпЛА та 43 ракети

        Галина Шподарева
        10 Вересня 2025 09:53
        Запуск ракет "Іскандер" / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        У ніч на 10 вересня, починаючи з 17:00 9 вересня, армія РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 458 засобів повітряного нападу:

        • 415 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” та дронів інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ Криму). Понад 250 із цих дронів було ідентифіковано як “шахеди”;
        • 42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69) із Саратовської області та акваторії Чорного моря;
        • 1 балістичної ракети “Іскандер-М/KN-23” із Воронезької області.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 413 повітряних цілей:

        • 386 ворожих БпЛА типу Shahed, “Гербера” та дронів інших типів;
        • 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69).

        Попередньо, зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

        Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.


