Росія запустила по Україні 415 БпЛА та 43 ракети

За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячішими залишаються два напрямки

Рятувальники показали наслідки атаки РФ на підприємства у Вінниці та Луцьку

Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .

У ніч на 10 вересня, починаючи з 17:00 9 вересня, армія РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування.