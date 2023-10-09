Кримінал

Росія визнала, що навмисно атакувала кафе в Грозі

9 Жовтня 2023 20:06
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росія, оон

Постійний представник Росії при ООН Василій Небензя назвав “законною ціллю” теракт з 52-ми загиблими у селі Гроза на Харківщині.

Небензя намагався виправдати ракетний удар по харківському селу Гроза тим, що там нібито відбувався похорон “високопоставленого націоналіста”. Відповідну заяву він зробив 9 жовтня на засіданні Радбезу ООН.

“Відомо, що там у момент удару був похорон одного з високопоставлених українських націоналістів, там було багато поплічників нацистів. Саме тому більшість тіл на знімках – це чоловіки призовного віку”, – заявив він.

Небензя додав, що якщо “київський режим зосереджує в одному місці багато військовослужбовців, це стає місцем для законного удару з погляду міжнародного права”.

5 жовтня російські окупанти вдарили ракетою “Іскандер” по селу Гроза Куп’янського району Харківської області. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що в сільському кафе під час обстрілу були поминки за українським військовослужбовцем, який загинув на фронті. Загинуло 52 людини, серед них — восьмирічна дитина.


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