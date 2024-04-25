Росія виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні – Пісторіус

Росія виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні − наразі військово-промисловий комплекс РФ працює на заповнення складів.

Про це повідомляє n-tv, посилаючись на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Пісторіус наголосив, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки “значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади”.

“Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (Володимир Путін − ред.) робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути”.