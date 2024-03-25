Економіка

Росія вимагає від компаній скоротити видобуток нафти, – Reuters

25 Березня 2024 20:42
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росія, нафта
Ілюстративне фото / Unsplash

Уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти в другому кварталі відповідно до своїх зобов’язань перед ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters з посиланям на джерела в нафтофій галузі. 

Видобуток нафти в Росії у квітні, травні та червні знизиться приблизно на 3,6%, 4,1% та 4,9% відповідно, порівнюючи з березнем. Також у квітні РФ скоротить експорт нафти відносно з березневим рівнем на 121 000 барелів на добу. У травні – ще на 71 000 барелів на добу.

РФ закрила офіційну статистику з видобутку сирої нафти, але, за незалежними підрахунками, Росія видобуває 9,5 млн барелів на добу.

Скорочення видобутку збігається із сезонним піком техобслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких уже скоротили виробництво палива через перебої в роботі та атаки дронів.


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