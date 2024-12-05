Росія використовує цивільне населення України для навчання операторів дронів-камікадзе – FT

Російські військові спрямовують удари дронів-камікадзе по мирному населенню українських міст, щоб вдосконалити атаки і підготувати операторів безпілотників.

Про це повідомляє Financial Times.

З середини літа Херсон перетворився на полігон для безпрецедентної кампанії: Росія планомірно атакує місто дронами, переслідуючи його мешканців. За словами Олександра Прокудіна, голови Херсонської обласної військової адміністрації, такі дії створюють потужний психологічний тиск на людей.

Дрони цілими роєм літають над містом, вриваються в будинки, переслідують автомобілі, велосипеди та пішоходів, обираючи своєю мішенню виключно цивільних.

За даними обласної адміністрації, прокуратури та поліції, з середини липня Херсон та навколишні села на західному березі Дніпра зазнали понад 9 500 атак. У результаті загинули щонайменше 37 осіб, а сотні отримали поранення.

Росія розмістила вздовж Дніпра свої найкращі підрозділи операторів безпілотників, які використовують найсучасніші моделі дронів, включно з FPV-дронами, китайськими Mavic і великими “Ланцетами”. Ці пристрої націлюються на місця з великим скупченням людей: ринки, заправки, кафе, гуманітарні центри та поштові відділення.

За словами Прокудіна, росіяни використовують Херсон як полігон для тренування, випробовуючи нові моделі дронів та готуючи операторів для подальших вторгнень.

Проєкт CIR дослідив і підтвердив 90 відеозаписів атак безпілотників, розміщених на російських військових Telegram-каналах. Більшість цих ударів були спрямовані на транспортні засоби або цивільні об’єкти.

До повномасштабного вторгнення населення Херсонської області становило близько 1 мільйона осіб, зараз – лише 158 000. У самому Херсоні, де проживали 250 000 мешканців, залишилося лише 60 000 людей.

Росія продовжує використовувати місто як арену для військових експериментів, нехтуючи гуманітарними наслідками та порушуючи міжнародне право.