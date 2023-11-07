Росія вийшла з договору про скорочення озброєнь

Росія заявила, що остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі − цей документ встановлював юридично обов’язкові обмеження на ключові категорії звичайних військових озброєнь держав-учасниць.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

“ДЗЗСЄ був укладений наприкінці холодної війни, коли формування нової архітектури глобальної та європейської безпеки, заснованої на співробітництві, здавалося можливим, і відповідні спроби були зроблені”.

Повідомляється, що Росія офіційно вийшла з ДЗЗСЄ опівночі за московським часом (о 23:00 6 листопада за київським часом) і що договір тепер є “історією”.

Росія звинуватила США в тому, що розширення НАТО призвело до того, що країни Альянсу “відкрито обходять” групові обмеження договору, а також додала, що прийняття Фінляндії в НАТО та заявка Швеції на вступ до Альянсу означають, що договір мертвий.

“Навіть формальне збереження ДЗЗСЄ стало неприйнятним з точки зору фундаментальних інтересів безпеки РФ”, – заявило відомство, зазначивши, що США та їхні союзники не ратифікували оновлений ДЗЗСЄ 1999 року.

Після того, як Росія оголосила про свій намір вийти з договору цього року, в НАТО засудили це рішення, заявивши, що воно підриває євроатлантичну безпеку.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписанти, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.

Участь Росії в договорі було призупинено в липні 2007 року указом президента Володимир Путіна, а 29 листопада 2007 року було ухвалено відповідний закон.

2 листопада після рішення російського парламенту, президент Росії Володимир Путін також підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.