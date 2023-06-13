Політика

Росія вийшла на новий рівень розповсюдження дезінформації

13 Червня 2023 20:28
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пропаганда

Франція звинуватила Росію у проведенні “цифрової кампанії дезінформації”, в рамках якої від імені відомих французьких ЗМІ поширювалися фейкові новини, спрямовані проти України.

“Франція засуджує ці дії, які не варті постійного члена Ради Безпеки ООН”, – заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, яку цитує агентство AFP.

При цьому вона запевнила, що “ніякі спроби маніпулювання не утримають Францію від підтримки України перед російською агресивною війною”.

“Ця кампанія базується, зокрема, на створенні фальшивих веб-сторінок, що видають себе за національні ЗМІ та урядові сайти, а також на створенні фальшивих акаунтів у соціальних мережах”, – сказала Колонна.

Щонайменше чотири французькі щоденні газети – Le Parisien, Le Figaro, Le Monde і 20 Minutes – стали жертвами диверсії.

За словами Колонна, міністерство закордонних справ Франції само запобігло спробі створити фальшиву копію свого власного веб-сайту.

Вона додала, що російські посольства та культурні центри «активно» брали участь у просуванні кампанії.

“Ця кампанія є новою ілюстрацією гібридної стратегії, яку Росія реалізує, щоб підірвати умови для мирних демократичних дебатів і, отже, підірвати наші демократичні інституції”.

Як повідомляє AFP, Росія використовує методи, у тому числі створення підроблених статей на сторінці, ідентичній у всіх відносинах сторінкам законних сайтів ЗМІ, але з іншими доменними іменами, наприклад, .ltd замість .fr.

Операція, розкрита урядом, є «другою фазою» кампанії, яка вже стала відома у 2022 році, «але з більш витонченими способами дій, спрямованими на те, щоб обійти контрзаходи та бути менш помітною».

Ця так звана операція «Двійник» була задокументована у 2022 році організацією EU Disinfolab та Meta, материнською компанією Facebook.

«Мета сподівалася, що її звіт покладе край операції. Але цього не сталося», — сказало джерело у службі безпеки.


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