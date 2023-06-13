Росія вийшла на новий рівень розповсюдження дезінформації

Франція звинуватила Росію у проведенні “цифрової кампанії дезінформації”, в рамках якої від імені відомих французьких ЗМІ поширювалися фейкові новини, спрямовані проти України.

“Франція засуджує ці дії, які не варті постійного члена Ради Безпеки ООН”, – заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, яку цитує агентство AFP.

#UPDATE France on Tuesday said it had uncovered a major Russian disinformation campaign, with false news items hostile to Ukraine made to look like they were published by prominent French news media ➡️ https://t.co/NyCGZPGavW



📷 France's Foreign Minister Catherine Colonna pic.twitter.com/3uLLl7RNoa — AFP News Agency (@AFP) June 13, 2023

При цьому вона запевнила, що “ніякі спроби маніпулювання не утримають Францію від підтримки України перед російською агресивною війною”.

“Ця кампанія базується, зокрема, на створенні фальшивих веб-сторінок, що видають себе за національні ЗМІ та урядові сайти, а також на створенні фальшивих акаунтів у соціальних мережах”, – сказала Колонна.

Щонайменше чотири французькі щоденні газети – Le Parisien, Le Figaro, Le Monde і 20 Minutes – стали жертвами диверсії.

За словами Колонна, міністерство закордонних справ Франції само запобігло спробі створити фальшиву копію свого власного веб-сайту.

Вона додала, що російські посольства та культурні центри «активно» брали участь у просуванні кампанії.

“Ця кампанія є новою ілюстрацією гібридної стратегії, яку Росія реалізує, щоб підірвати умови для мирних демократичних дебатів і, отже, підірвати наші демократичні інституції”.

Як повідомляє AFP, Росія використовує методи, у тому числі створення підроблених статей на сторінці, ідентичній у всіх відносинах сторінкам законних сайтів ЗМІ, але з іншими доменними іменами, наприклад, .ltd замість .fr.

Операція, розкрита урядом, є «другою фазою» кампанії, яка вже стала відома у 2022 році, «але з більш витонченими способами дій, спрямованими на те, щоб обійти контрзаходи та бути менш помітною».

Ця так звана операція «Двійник» була задокументована у 2022 році організацією EU Disinfolab та Meta, материнською компанією Facebook.

«Мета сподівалася, що її звіт покладе край операції. Але цього не сталося», — сказало джерело у службі безпеки.