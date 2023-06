Росія вийшла на новий рівень розповсюдження дезінформації

Франція звинуватила Росію у проведенні “цифрової кампанії дезінформації”, в рамках якої від імені відомих французьких ЗМІ поширювалися фейкові новини, спрямовані проти України.

“Франція засуджує ці дії, які не варті постійного члена Ради Безпеки ООН”, – заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, яку цитує агентство AFP.

