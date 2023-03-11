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Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння, – Данілов

11 Березня 2023 17:51
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данілов, ракетний удар

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Росія на війні вичерпує підготовлені запаси озброєння, які накопичувала роками.

“Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в змозі забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги”, – написав Данілов у Twitter.

Для останнього ракетного удару по Україні РФ протягом місяця збирала запас ракет. Раніше ж такі масовані обстріли відбувалися щотижня.

У ГУР зауважили, що запаси багатьох видів російських ракет перебувають на “критично низькому” рівні. Наприклад, у РФ залишилося лише близько 7% крилатих ракет Калібр.


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