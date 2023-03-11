Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Росія на війні вичерпує підготовлені запаси озброєння, які накопичувала роками.

“Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в змозі забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги”, – написав Данілов у Twitter.

Для останнього ракетного удару по Україні РФ протягом місяця збирала запас ракет. Раніше ж такі масовані обстріли відбувалися щотижня.

У ГУР зауважили, що запаси багатьох видів російських ракет перебувають на “критично низькому” рівні. Наприклад, у РФ залишилося лише близько 7% крилатих ракет Калібр.