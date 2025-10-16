        Політика

        Росія влаштувала нову масовану атаку на Україну

        Віктор Алєксєєв
        16 Жовтня 2025 07:37
        Рятувальники ліквідовують удар російських військ по Чернігову / Фото ДСНС
        У ніч проти 16 жовтня і зранку Росія масовано атакує Україну ударними дронами і ракетами. У низці областей звучать вибухи.

        Повітряні сили повідомляли вночі і під ранок про чисельні групи російських дронів курсом на Полтавську область, західну частину України, Харківщину, Донеччину та інші регіони.

        О 05:19 було зафіксовано зліт МіГ-31К, який є носієм “Кинджалів”.

        Згодом військові повідомили про пуски ракет в бік Павлограда, Полтави, Кременчука, Дніпра.

        О 05:58 оголосили відбій загрози по МіГ-31К, а о 06:19 – знову про зліт МіГ-31К з аеродрому “Саваслейка”.

        Паралельно із цим продовжувались пуски ракет, моніторингові канали також писали про балістику.

        З 06:43 – відбій загрози по МіГ-31К.

        Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи у Харківській області, Кропивницькому, Полтаві та Чернігові.


