        Росія відтягує рішення щодо війни проти України, – Трамп

        Федір Олексієв
        9 Вересня 2025 20:52
        читать на русском →
        Президент США Дональд Трамп / Фото: AP
        Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія свідомо затягує вирішення війни проти України.

        Про це він сказав в інтерв’ю радіостанції 77 WABC.

        Трамп зазначив, що на початку другого президентського терміну він очікував швидкого врегулювання конфлікту, адже мав добрі особисті стосунки з Володимиром Путіним.

        “Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він іде і скидає ще одну бомбу. Я дуже здивований. Думав, що це буде найпростіший випадок, але ситуація виявилася складною. Між ним і Зеленським багато ненависті, ворожнечі та крові”, — сказав Трамп.

        Він також знову заявив, що у війні Росії проти України щотижня “гине від 5 до 7 тисяч людей”.

        Окрім цього, Трамп похвалився, що на початку свого другого президентського терміну нібито завершив сім воєн, деякі з яких тривали понад три десятиліття.


